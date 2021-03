Herman Hofman heeft vannacht voor het eerst in een jaar tijd weer een uitzending gemaakt op NPO 3FM. Onaangekondigd verving hij Yoeri Leefling tussen 0:00 en 2:00 uur. De dj kwam vorig jaar thuis te zitten met een burn-out en is de afgelopen weken weer voorzichtig aan het werk gegaan.

“Hallo met Herman, godsamme wat een moment”, waren zijn eerste woorden even na middernacht. “Gisteren was het 18 maart, of eigenlijk eergisteren, en toen zat ik een jaar thuis en nu ben ik er even, vannacht. Ik wil Yoeri bedanken voor het lenen van zijn programma, lekker een beetje in de luwte. Het zou zomaar kunnen dat ik over een uur helemaal in de gordijnen zit.”

Hij vervolgde zijn verhaal: “Voor de mensen die het gemist hebben: ik ben Herman en ik heb een burn-out. De laatste anderhalve maand ben ik weer een beetje begonnen met wat kleine stapjes zetten, off air. Gewoon even wat proefuitzendingen maken. Ik ben niet verder gekomen dan anderhalf uur nog. Dit programma duurt tot twee, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen.”

Uiteindelijk maakte Herman de twee uur vol. Wanneer hij opnieuw te horen zal zijn op 3FM is niet bekend. Ook is nog niet duidelijk wanneer hij weer volledig terugkeert op de zender. Hofman heeft op papier sinds april vorig jaar een dagelijks programma tussen 14:00 en 16:00 uur, maar dat heeft hij nooit gepresenteerd. Sophie Hielkema presenteert het programma ‘Twee Vier’ al sinds de start.

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede