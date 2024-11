Miljuschka Witzenhausen valt momenteel in voor Marieke Elsinga in de ochtend van Qmusic. Dat bevalt haar goed want in een Q&A met haar volgers op Instagram zegt ze te praten over een vervolg op de radio.

“Ik heb gesprekken lopen”, zegt Miljuschka in reactie op de vraag van een volger. “Met meerdere partijen. Maar het moet wel echt passen en mijn commitment waard zijn. Want ik zal keuzes moeten maken. Aangezien deze marathon van 18-urige werkdagen niet kan blijven doorgaan. Dus dan moet ik iets anders gaan loslaten.”

Met welke partijen ze spreekt laat ze in het midden. Momenteel is ze van maandag tot en met donderdag nog te horen op Qmusic. Dit blijft ze doen tot 2 december, dan keer Marieke weer terug in de ochtendshow van Qmusic.

Foto: Qmusic