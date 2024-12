Marieke Elsinga keert morgen terug op Qmusic, nadat ze zwangerschapsverlof heeft gehad. In augustus werd de Q-dj voor de tweede keer moeder. Marieke gaat de ochtendshow op Qmusic vier dagen per week presenteren; op vrijdag neemt Kai Merckx plaats naast Mattie Valk. Het ochtendprogramma is van 6:00 tot 10:00 uur te horen.

De afgelopen maanden viel Miljuschka Witzenhausen voor Marieke in op Qmusic. “Miljuschka heeft het waanzinnig goed gedaan. Eerst praten en dan pas nadenken; ze durft echt alles te geven”, zegt Marieke in het AD over haar invaller. “Ik zou het leuk vinden als ze radio kan blijven maken.”

Marieke heeft naar eigen zeggen Mattie en nieuwslezer Anne-Marie ‘ontzettend gemist’.

Foto: Qmusic/Ben Verveld