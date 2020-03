Wat gaat er gebeuren met het FM-kavel B05 in de Randstad? Michael Bartelet, eigenaar van Radio Limburg, telde begin februari 365.000 euro neer voor de FM-frequenties. Sinds vandaag is op het kavel non-stop het nummer ‘Leef’ van André Hazes te horen. Dat lijkt een marketingstunt, want de vormgeving van de zender is geheel in lijn met die van Qmusic Nederland. Ook is ‘Maximum Hazes’ een verwijzing naar de slogan ‘Maximum Hits’ van Qmusic.

In Limburg heeft het bedrijf van Bartelet al een samenwerking met Qmusic, onder de noemer Qmusic Limburg. Of zo’n zelfde constructie ook in de Randstad wordt opgezet, of dat Qmusic bijvoorbeeld met een themakanaal start op het FM-kavel, is onduidelijk. De zender reageert niet op vragen van deze website.

In gesprek met Qmusic

Tegenover de website WijLimburg liet Bartelet onlangs weten: “Ik ben nu in gesprek met twee partijen om een programmering van de grond te krijgen. Dat zijn geen Limburgse partijen. Radio is regionaal. Wat werkt in Limburg, hoeft natuurlijk niet te werken in de Randstad. Wat ik nog kan vertellen is dat Qmusic één van die partijen is.”

Op kavel B05 was eerder Fresh FM te horen. Het Agentschap Telecom trok in 2017 de FM-vergunning en de DAB+ vergunning (kavel B05) in omdat de regionale commerciële zenders meerdere steunzenders niet gebruikte.