Mark van der Molen heeft een miniatuurversie van snackbar ’t Pleintje uit Maaskantje, van de film New Kids, illegaal in Madurodam geplaatst. De echte snackbar wordt gesloopt en daarom ondernamen Mark en Timur actie in hun 3FM-middagshow.

In de radio-uitzending spraken Mark en Timur met de 31-jarige Christian Pfeiffer van Erfgoedvereniging Heemschut. Hij heeft een poging gedaan om de snackbar in het Openluchtmuseum in Arnhem te krijgen maar dat verzoek is afgewezen. Volgens het Openluchtmuseum heeft ’t Pleintje geen wending in de cultuurhistorie van Nederland teweeggebracht. Christian vindt dat onzin, hij is opgegroeid met New Kids en komt op voor zijn generatie. “Het gebouw is een symbool voor de nationale snackcultuur.” Aldus Christian.

Na het ontvangen van een miniatuurversie van ’t Pleintje is DJ Mark van der Molen een bezoekje gaan brengen aan Madurodam. Na een klein stukje Brabant gevonden te hebben in het park heeft van der Molen onder het genot van een broodje bapao en een halve liter goedkoop bier de miniatuursnackbar in het park geplaatst. “In Madurodam staan de hoogtepunten van Nederland, daar staan ook best veel lelijke dingen tussen. Dus waarom doen ze dan zo moeilijk over snackbar ’t Pleintje?”

Verwijderen

Inmiddels heeft Madurodam laten weten de snackbar weg te halen. Wel blijft het te zien in het park. Madurodam heeft namelijk een galerij met illegaal achtergelaten voorwerpen.

Frietkoning

Mark is zelf groot liefhebber van snacks. Zo heeft hij op youtube zijn eigen kanaal ‘Gezouten Mening‘ waarin hij fastfood test en heet hij op instagram Frietkoning.

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede