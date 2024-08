Timur Perlin gaat naast zijn dagelijkse programma op JOE ook aan de slag bij Qmusic, het andere radiostation van DPG Media. Komend weekend is hij samen met Jorien Renkema te horen tussen 12:00 en 15:00 uur. Het gelegenheidsduo, dat in het verleden samenwerkte bij NPO 3FM, valt in voor Tom van der Weerd en Bram Krikke die tijdelijk de middagshow presenteren.

Sinds de start van JOE is Timur maandag tot en met donderdag tussen 10:00 en 13:00 uur te horen op die zender. In eerste instantie werd hij last minute ingevlogen als tijdelijke invulling, omdat Dennis Ruyer toch niet aan de slag wilde bij JOE. Timur bleef na de eerste maand en is sindsdien één van de pijlers van de programmering.

Jorien is normaal gesproken in het weekend van 7:00 tot 9:00 uur te horen op Qmusic, maar valt op haar beurt regelmatig in op JOE. In juni viel ze in voor Kai Merckx en in juli verving ze Kimberly Dekker. Of de twee dj’s nog vaker gaan invallen op elkaars zender is niet bekend.

Foto: Nick van Ormondt