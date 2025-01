De radiorubriek ‘Mama Appelsap’ is door Timur Perlin nieuw leven ingeblazen op JOE. De rubriek, waarin luisteraars nummers kunnen insturen waarin ze een Nederlandse tekst horen, gaat bij JOE verder onder de naam ‘Papa Appelsap’.

De oude naam mag de zender niet gebruiken. “‘Mama Appelsap’ is een geregistreerde naam van BNNVARA, waardoor wij hebben gekozen voor de naam ‘Papa Appelsap’ om ons eigen unieke draai aan het concept te geven”, zegt een woordvoerder van JOE.

3FM

Timur bedacht jaren geleden, toen hij nog radio-dj bij NPO 3FM was, de rubriek ‘Mama Appelsap’. De twee woorden waren afgeleid van het nummer Wanna Be Startin’ Somethin’ van Michael Jackson, waarin een luisteraar de Nederlandse woorden hoorde.

Door de jaren heen zijn er tientallen liedjes verzameld waarin een Nederlandse tekst te horen is. Van ‘waar is toch dat zebrahondje voor?’ (in Lambada van Kaoma) tot ‘ik zat alleen in een vuile kameel’ (uit Down Under van Men At Work).

De radiorubriek is nu dus nieuw leven ingeblazen op JOE. “Het item ‘Papa Appelsap’ is inderdaad een nieuw onderdeel van de show en we zijn erg enthousiast over de reacties die we tot nu toe hebben ontvangen”, zegt een woordvoerder van de zender.

Foto: JOE