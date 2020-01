Het marktaandeel van BNR Nieuwsradio komt bijna nooit boven de 1 procent uit in de doelgroep 10+. Volgens oud-BNR-hoofdredacteur Sjors Fröhlich is dat een prima marktaandeel voor BNR.

In Intermediair zegt hij: “De doelgroep is een niche en dat betekent dat er grenzen zijn aan die groei. Sterker nog, als BNR nog meer zou groeien, dan zouden adverteerders minder betalen, omdat ze nu precies hun doelgroep bereiken. Je kan natuurlijk altijd Albert Verlinde een programma geven en dan ga je echt over die 1 procent heen, maar dat moet je niet willen. Dus die 1 procent is het plafond en het leuke is dat je via podcasts weer nieuwe doelgroepen aanboort.”

Luistercijfers BNR Nieuwsradio doelgroep 10+

Foto: BNR Nieuwsradio