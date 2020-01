Coen Snijders wordt de nieuwe co-presentator van het NPO Radio 5-programma ‘Goudmijn’. Hij volgt Margot Maas op, die met pensioen gaat. Stefan Stasse blijft de hoofdpresentator van het programma. Dat heeft KRO-NCRV vandaag laten weten.

Margot Maas presenteert komende zondag al haar laatste uitzending. Die dag wordt ook het 25-jarig bestaan van de show gevierd. Het programma begon in 1995 en is een kwart eeuw later nog steeds populair; volgens Radio 5 bereikt het programma gemiddeld zo’n 127.000 luisteraars. Tot medio 2011 was ‘Goudmijn’ op Radio 2 te horen.

De jubileumuitzending van zondag komt live vanuit theater City of Wesopa in Weesp. Onder andere Hans de Booij, Thomas van Luyn, Peter van Bruggen, Henkjan Smits en Michelle David & The Gospel Sessions komen langs.

‘Goudmijn’ is op zondag tussen 14:00 en 16:00 uur te horen op Radio 5.

Foto: NPO Radio 5 – 2019