De stembussen voor de 19e editie van de RadioRing, een van de belangrijkste radioprijzen van het land, zijn vanochtend geopend. Radio-dj’s Paul Rabbering en Mischa Blok openden vanochtend de stembussen in de ‘538 Ochtendshow’ op Radio 538. Vanaf nu kunnen luisteraars stemmen op hun favoriete programma, presentator en podcast.

De uitreiking van de radioprijzen vindt plaats op donderdag 30 januari in theater De Vorstin in Hilversum. De presentatie van de uitreiking is dit jaar in handen van Mischa Blok en Paul Rabbering. Vorig jaar won de ‘538 Ochtendshow’ de RadioRing.

De eerste stemronde loopt tot maandag 20 januari, 12:00 uur. Daarna, op donderdag 23 januari, gaan de stembussen weer open voor de tweede stemronde, waarin de stemmen kunnen worden uitgebracht op de laatste vijf per categorie.

Niet live op Radio 2

De RadioRing wordt sinds 2006 uitgereikt. Naast de drie publieksprijzen worden tijdens de uitreiking ook de Marconi Awards uitgereikt: de Oeuvre Award, de Aanstormend Talent Award en de Beste Zender Award.

De uitreiking is live te volgen via het YouTube-kanaal van AVROTROS en de winnaars worden eveneens bekendgemaakt via radioring.nl en de social mediakanalen van AVROTROS. Het gala wordt niet meer live uitgezonden op NPO Radio 2.

