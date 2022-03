Marc Adriani vertrok in november vorig jaar als radiodirecteur bij Talpa Network vanwege een ‘verschil van inzicht’ over de koers van de radiostations. De afgelopen maanden heeft hij vooral gebruikt om ’te bedenken wat hij nu eigenlijk wil’.

“Na mijn vertrek bij Talpa dacht ik: ik kan nu direct weer een andere baan zoeken waarin ik meer dan twaalf uur per dag werk, of ik kan even de rust nemen en bedenken wat ik nu eigenlijk wil. En dat laatste heb ik gedaan”, aldus Marc op de lokale zender Twente FM.

Marc, die voor zijn werk bij Talpa Network jarenlang bestuurder was bij BNNVARA, heeft nog niet een nieuwe baan op het oog. “Het zal denk ik wel weer iets in de media worden. Ik ben met een paar dingen bezig. Ik heb even de tijd om dat rustig uit te zoeken en niet halsoverkop wat te doen.”

Eigen podcast

De afgelopen periode werkte Marc aan een eigen podcast. In ‘Hitlers Geheime Tunnel’ onderzoekt hij of er daadwerkelijk een tunnel onder de voormalige vliegbasis bij Soesterberg ligt.

“Op 900 meter van de ladingsbaan in Soesterberg is een heel groot gebouw. Dat gebouw is in 1941 gebouwd door de Duitsers. Al jarenlang gaat het gerucht dat er vanuit dat gebouw een ondergrondse gang is naar het vliegveld. In de podcast zoek ik uit of dat klopt”, aldus Marc. De podcast is vanaf 26 maart te beluisteren.

