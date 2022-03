De Nederlandse zangeres MEAU en de band Goldband zijn de grote winnaars van de 3FM Awards, die gisteravond werden uitgereikt. Beide Nederlandse acts wonnen twee prijzen. Ze kregen de awards in poppodium 013 in Tilburg uit handen van 3FM-dj’s Frank van der Lende en Eva Koreman.

Kensington mocht de Legend Award in ontvangst nemen, de juryprijs voor wie een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de muziekindustrie. “Kensington brak record na record en heeft daarmee de lat én mogelijkheden voor Nederlandse artiesten tot een enorme hoogte laten stijgen”, aldus het juryrapport. De Nederlandse band werd al in 2010 uitgeroepen tot 3FM Serious Talent.

3FM staat komend weekend in het teken van het ‘Winnaars Weekend’. Tijdens deze uren is er veel aandacht voor Nederlandse artiesten en is er ieder uur aandacht voor de winnaars van de 3FM Awards. In de vorm van een track van de winnaars, of een live-optreden uit de awardshow. Aankomende zaterdag is er om 23:00 uur een registratie van de 3FM Awards te zien op NPO 3. Alle winnaars:



Beste Album

Goldband – Betaalbare Romantiek

Beste Artiest

Froukje

Beste Groep

Goldband

Beste Samenwerking

Bazart en S10 – ‘Onderweg’

Beste Song

MEAU – ‘Dat Heb Jij Gedaan’

3FM Talent

MEAU

Legend Award

Kensington

Schaal van Rigter

RONDÉ – ‘Hard To Say Goodbye’

Foto: Ben Houdijk | NPO 3FM