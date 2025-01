Manuëla Kemp is op 61-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar echtgenoot laten weten. Ze lag sinds 7 december in coma na een scooterongeval in Portugal. Later bleek dat ze niet meer wakker zou worden. Ze is toen naar Nederland overgebracht om te overlijden.

Manuëla was zangeres en televisiepresentatrice. In 2007 kreeg ze een programma op Arrow Classic Rock, maar dit stopte wegens financiële problemen. Vervolgens keerde ze in 2014 terug op de radio, met het programma ‘Wekker Wakker’ en op NPO Radio 5. Die ochtendshow maakte ze samen met Henk Mouwe.

In 2018 ging Henk met pensioen, waarna Manuela een avondprogramma ging maken voor Radio 5 met Henkjan Smits, tussen 18:00 en 20:00 uur.

Manuela verdween in 2022 van de radio na gezondheidsklachten. Het plotselinge vertrek van haar op Radio 5, waar ze in haar laatste uitzending met dubbele tong was te horen, zorgde bij luisteraars voor veel vraagtekens.

Pas een paar maanden later vertelde de voormalig Radio 5-presentatrice wat er aan de hand was. “Ik ben eerst ziek geweest en ik had ook echt wat tijd voor mezelf nodig. In goed overleg met Omroep MAX heb ik besloten om die rust en tijd voor mezelf nog voort te zetten en niet meer terug te keren bij dit programma”, vertelde ze.

Foto: Janita Sassen | Omroep MAX