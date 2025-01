Mediadirecteur Willemijn Francissen van de NTR keert niet meer terug bij de omroep, ze vertrekt per 1 februari. Door een lopend extern onderzoek naar de werkcultuur bij de NTR had ze een stap teruggedaan. Het was eerder de bedoeling dat Francissen op korte termijn weer aan de slag zou gaan en per 1 september 2025 afscheid zou nemen.

Eerder stapte de ‘Raad van Toezicht’ van de NTR op na ‘een aanzienlijk aantal meldingen van serieuze aard’ te hebben doorgekregen van onderzoekers over de mediadirecteur. “De voortdurende onduidelijkheid over het onderzoek en de mogelijke terugkeer van de mediadirecteur staan het terugbrengen van het vertrouwen en de stabiliteit bij de NTR in de weg. Daarom is het goed dat Willemijn Francissen eerder opstapt en hierover nu duidelijkheid is voor de organisatie,” aldus Koos van der Steenhoven, de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht.

“Ik ben in juli tijdelijk teruggetreden om het externe onderzoek ruim baan te geven. De oplevering van dat onderzoek is meermaals uitgesteld en laat zo lang op zich wachten dat de periode tot september te kort wordt om nog effectief invulling te kunnen geven aan mijn functie als mediadirecteur,” zegt Willemijn Francissen zelf in het persbericht van de omroep. “Ik gun mijn collega’s duidelijkheid zodat de organisatie verder kan. En dat geldt voor mij ook, ik wil mijn blik weer op de toekomst richten, ook al is die helaas niet bij de NTR.”

Foto: RadioFreak