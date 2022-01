De terugkeer van het Glazen Huis wordt door het publiek gewaardeerd met een 7,3. Dat blijkt uit onderzoek van Radiocall. Volgens de NPO zorgde Serious Request 2021 voor een totaalbereik van 6,9 miljoen mensen, al worden daar alle platforms in meegenomen. Het getal is dan ook moeilijk verifieerbaar. 3FM liet eind vorig jaar het Glazen Huis weer terugkeren. Door de harde lockdown was het vanaf dag twee niet meer mogelijk het evenement te bezoeken.

De NPO boekte met Radio 2 opnieuw succes met de Top 2000. De zender stootte Qmusic weer van de troon als marktleider van Nederland. Het marktaandeel van Radio 2 steeg naar 16,6 procent. Daarmee daalt het marktaandeel van de Top 2000 overigens wel: in 2020 bedroeg het marktaandeel in de decemberperiode nog 17,4 procent en in 2019 kwam de zender uit op 16,9 procent. In absolute aantallen waren er juist meer luisteraars. Het weekbereik steeg van ruim 2,8 miljoen naar ruim 2,9 miljoen mensen.

Uit het onderzoek van de Radiocall wordt de Top 2000 gewaardeerd met een 8.

Rapportcijfer

Het gezamenlijke luistertijdaandeel van Radio 1 t/m Radio 5 kwam het afgelopen jaar uit op een gemiddelde van 31,6 procent. Dat is hoger dan de jaren ervoor, al is de stijging vooral te danken aan de gestegen marktaandelen van Radio 1 en Radio 5.

“De optelsom van de programma’s van de omroepen levert aantrekkelijke radiozenders op, die een grote rol spelen in het dagelijks leven van miljoenen luisteraars”, zegt Jurre Bosman, directeur Audio bij de NPO.

Naast radio zag de NPO ook een toenemende belangstelling voor publieke podcasts in 2021. “Het aantal gebruikers per week steeg van circa 700.000 in januari naar rond de 750.000 in december; het aantal streams groeide van 2 miljoen naar 2,5 miljoen. Verschillende podcasts van de omroepen hebben prijzen in de wacht gesleept.”

Foto: Raymond van Olphen / NPO 3FM