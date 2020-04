NPO Radio 2 blijft marktleider bij de luistercijfers over februari-maart 2020. Radio 10 stond vorige periode met Radio 538 op een gedeelde tweede plaats, maar haalt het zusterstation nu in.

In vergelijking met een jaar geleden krijgt Radio 2 er het meeste marktaandeel bij: 0.9 procentpunt. Radio 10 en NPO Radio 5 volgen met 0.6 procentpunt groei. Radio 538 en Sky Radio leveren over een jaar gezien het meeste marktaandeel in.

Voor Kink is het het tweede meetmoment. De zender stijgt over één periode van 0.4 naar 0.5 procent marktaandeel.

De rapportage is gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 7.930 respondenten van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd is in deze periode 2 uur en 42 minuten per dag. De gemiddelde luistertijd van de luisteraars is 4 uur en 17 minuten. De stijging van de luistertijd is te koppelen aan het thuiswerken door de Coronacrisis.

Station feb - mrt

2020 jan - feb

2020 feb - mrt

2019 01. NPO Radio 2 13.3 % 13.7 % 0.4 12.4 % 0.9 02. Radio 10 10.7 % 10.7 % = 10.1 % 0.6 03. Radio 538 9.9 % 10.7 % 0.8 10.6 % 0.7 04. Qmusic 9.4 % 9.2 % 0.2 9.2 % 0.2 05. NPO Radio 1 8.0 % 7.6 % 0.4 7.7 % 0.3 06. Sky Radio 7.9 % 7.8 % 0.1 8.5 % 0.6 07. NPO Radio 5 5.0 % 5.1 % 0.1 4.4 % 0.6 08. Radio Veronica 3.5 % 3.6 % 0.1 3.3 % 0.2 09. 100% NL 3.0 % 3.1 % 0.1 3.4 % 0.4 10. NPO Radio 4 2.8 % 2.8 % = 2.4 % 0.4 11. NPO 3FM 2.5 % 2.4 % 0.1 2.8 % 0.3 12. SLAM! 1.3 % 1.4 % 0.1 1.4 % 0.1 13. classicnl 1.2 % 1.3 % 0.1 % 14. Sublime 0.8 % 0.8 % = 0.8 % = 15. BNR Nieuwsradio 0.7 % 0.7 % = 0.7 % = 16. Kink 0.5 % 0.4 % 0.1 % --. ORN Radio 8.6 % 8.4 % 0.2 8.9 % 0.3 --. Overige zenders 5.8 % 5.5 % 0.3 6.8 % 1 --. E Power Radio 4.9 % 4.8 % 0.1 5.3 % 0.4

Stijgers E Power Radio, Kink, NPO 3FM, NPO Radio 1, ORN Radio, Overige zenders, Qmusic en Sky Radio Dalers 100% NL, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Radio 538, Radio Veronica, SLAM! en classicnl Gelijk BNR Nieuwsradio, NPO Radio 4, Radio 10 en Sublime

