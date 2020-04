Spreakerfabrikant Sonos heeft vandaag de nieuwe radiodienst Sonos Radio gelanceerd. De dienst is een bundeling van eigen kanalen en die van andere radio-apps, zoals TuneIn. De speakerfabrikant biedt daarmee radioprogramma’s en -zenders van over de hele wereld aan. Wie zo’n Sonos-speaker heeft, kan via de eigen postcode nu ook afstemmen op lokale radiozenders.

In totaal gaat het om 60.000 lokale en internationale radiostations. Volgens Sonos worden ook de zenders van Global, dat is het grootste Europese radiobedrijf, en de zenders van Radio.com binnenkort toegevoegd aan de streamingdienst.

Eigen radiostations

Sonos lanceert ook een eigen programmering, bestaande uit dertig radiostations. De programmering is voorlopig alleen beschikbaar is in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australiƫ. Nederland volgt later, belooft de speakergigant.

Het bedrijf spreekt met de uitbreiding van een eigen streamingdienst van ‘een complete manier van radioprogramma’s ontdekken.’ “In het streamingtijdperk blijft radio zich ontwikkelen. Het vormt een inspiratie voor en aanvulling op on demand-muziekdiensten en podcasts, en brengt luisteraars van over de hele wereld bij elkaar die graag samen nieuwe luisterervaringen ontdekken.”

