NPO 3FM organiseerde vorige week een extra editie van ‘3FM Serious Request’ en dat heeft ook andere radiostations geïnspireerd om in deze coronacrisis themaweken te organiseren. Op NPO Radio 2 is vanochtend ‘De Grote Bonanza’ gestart en op Radio 538 is tot en met donderdag de ‘Top 538’ te horen.

De Grote Bonanza op NPO Radio 2

Het concept bij Radio 2 is eigenlijk heel simpel: luisteraars kunnen sinds vanochtend tot en met volgende week maandag (Koningsdag) verzoekjes doen. “De luisteraars krijgen tijdens ‘De Grote Bonanza’ ruim baan om hun verhalen te vertellen. Uiteraard over welke impact de coronacrisis op hun leven heeft en hoe zij daarmee omgaan, maar ook vrolijke, romantische en opbeurende verhalen zijn meer dan welkom”, laat Radio 2 weten. Het radiostation volgt gedurende de actieweek de normale programmering. De diverse spelletjes die op de zender worden gespeeld zullen extra vaak voorbij komen.

‘De Grote Bonanza’ is niet alleen te horen op de radio, maar ook te zien op tv. NPO 1 Extra zendt een deel van de themaweek live uit. De ochtendshow van Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte komt op tv en ’s middags tussen 14:00 en 18:00 uur worden de programma’s van Rob Stenders en Ruud de Wild live uitgezonden.

De Top 538 op Radio 538

Radio 538 is vanochtend om 7:00 uur gestart met de ‘Top 538’. De lijst bestaat uit de grootste hits uit de 27-jarige geschiedenis van Radio 538 en is samengesteld op basis van de stemmen van luisteraars. De lijst wordt dagelijks uitgezonden tussen 7:00 en 19:00 uur. De Presentatie is in handen van Frank Dane, Edwin Noorlander, Ivo van Breukelen en Barend & Sander. De ontknoping is donderdag om 18:00 uur.

“Rihanna is de meest succesvolle artiest in de ‘Top 538’. De zangeres staat met maar liefst negen noteringen in de lijst. Ze wordt op de voet gevolgd door de hoogst genoteerde Nederlandse act: BLØF. De band staat met acht hits genoteerd in de ‘Top 538′”, aldus Radio 538.