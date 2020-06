Hoewel het festivalseizoen door het coronavirus compleet is lamgeslagen, zendt NPO Radio 2 aankomende zaterdag toch uit vanaf Concert At SEA. Er worden speciale livesessies gehouden, met onder meer Racoon, Chef’Special, Van Dik Hout en BLØF. Ook een klein groepjes luisteraars kan bij de speciale uitzending in Zeeland aanwezig zijn.

Concert at SEA maakt dit weekend onder de titel Concert at HOME vanuit Zeeland een speciaal interactief programma, waar Radio 2 ook aan meedoet. Zaterdag zendt het station van 16:00 tot 22:00 uur uit vanuit Zeeland, onder de noemer ‘Muziekcafé XL’.

Radio 2 benadrukt dat het nadrukkelijk niet de bedoeling is om langs te komen in Zeeland. Wel kunnen luisteraars deze week in ‘Aan de Slag’ kaarten winnen. “Een heel klein groepje gelukkige luisteraars mag er de hele dag bij zijn, natuurlijk geheel volgens de coronamaatregelen en op afstand”, aldus de zender.

Foto: RadioFreak