Het pand waarin AVROTROS is gehuisvest, gaat in de verkoop. Eigenaar RNW Media verkoopt de gebouwen en de grond er omheen aan de Witte Kruislaan in Hilversum. AVROTROS nam in 2014 haar intrek in het pand. Daarvoor was het gebouw het onderkomen van de Wereldomroep. Voor AVROTROS verandert er niets: de omroep tekende in 2014 een huurcontract voor de duur van vijftien jaar.

Het markante gebouw, in de vorm van een vliegtuig, was decennialang het onderkomen van de Wereldomroep. In 2012 verloor de Wereldomroep haar wettelijke taak: het brengen van nieuws en informatie aan Nederlanders in het buitenland en het verspreiden van een realistisch beeld van Nederland in het buitenland. Twee jaar later trok AVROTROS na een grote verbouwing in het pand. In 2016 kreeg het de status van rijksmonument.

Kerntaak

De huidige eigenaar RNW Media wil de gebouwen afstoten, om zich op haar hoofdtaak te kunnen richten: objectieve informatie toegankelijk maken voor jongeren in landen als China, Nigeria en Syrië. Dat zijn landen waarin jongeren geen toegang hebben tot objectieve informatie.

“Dat is onze kerntaak nu. Daar hoort bezit en beheer van panden niet meer bij voor een maatschappelijke organisatie”, aldus Jacqueline Lampe van RNW Media.

Foto: Marga Tupang | AVROTROS