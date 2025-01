Georgina Verbaan is de nieuwe ‘stem’ van het NPO Radio 1-programma Kunststof van de NTR. Zij neemt het stokje over van Soundos El Ahmadi, die de afgelopen drie jaar de introducties verzorgde en de gasten aankondigde. Daarvoor deed Joost Prinsen het jarenlang.

Afgelopen maandag was Georgina Verbaan al te horen toen ze trompettist Maite Hontelé aankondigde als gast.

Op 17-jarige leeftijd werd Georgina Verbaan bekend bij het grote publiek door haar terugkerende rol in ‘de tv-soap ‘Goede Tijden Slechte Tijden’. De afgelopen jaren speelde ze vele rollen in theater, films en tv-series als De Marathon en ’t Schaep met de 5 pooten. Haar werk als schrijver omvat fictie, columns en hoorspelen. Van 2013 tot 2019 schreef ze een wekelijkse column voor NRC. Bundels van haar beste werk werden gepubliceerd in de boeken Loze ruimte (2016) en Iets om naar uit te kijken (2018).

Foto: NTR