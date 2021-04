538-luisteraar Neeltje Ververs heeft vanochtend het recordbedrag van 100.000 euro gewonnen in het spel ‘Win Met De Zin’. Na wekenlang spelen, raadde de luisteraar uit Waalwijk de vier stemmen die de zin uitspraken. Het is het hoogste bedrag dat Radio 538 ooit heeft uitgekeerd in het radiospel.

De stemmen van presentatrice Emma Wortelboer, handbalster Tess Wester, zanger Gavin DeGraw en voetballer Klaas-Jan Huntelaar vormden ‘Win Met De Zin’. Neeltje reageerde lyrisch in de ochtendshow: “Ik kan het niet geloven en ben helemaal sprakeloos. In oktober hebben we ons eerste kindje gekregen, dus we gaan investeren in haar toekomst. We gaan mooie nieuwe herinneringen maken. Ik sta hier met tranen in m’n ogen.”

538-dj Frank Dane: “Dit was de spannendste en langste Win Met De Zin editie ooit. Op dag een beginnen met 100.000 euro en dan zeven weken lang zoeken naar alle namen. Leuk dat niemand in de studio het antwoord wist, dus voor ons was het ook bizar spannend. Winnares Neeltje vertelde over haar pasgeboren dochtertje en een periode van ziek zijn, dus het geld komt ook nog eens geweldig terecht.”

Foto: Radio 538