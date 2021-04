De Reclame Code Commissie (RCC) noemt een reclame van ANWB Private Lease misleidend en in strijd met de reclameregels. De commissie raadt aan om de commercial, die op veel landelijke radiostations te horen is, niet meer in deze vorm uit te zenden.

In het radiospotje wordt reclame gemaakt voor ANWB Private Lease, ‘een gloednieuwe auto voor een vast bedrag per maand.’ De reclame is volgens de Reclame Code Commissie (RCC) ‘onmiskenbaar van ANWB afkomstig’. “De gemiddelde consument zal hierdoor menen dat men een auto least bij (uitsluitend) ANWB, maar men least in dit geval een auto bij Leaseplan, die mede-aanbieder is.”

De RCC vindt dat de commercial een ‘misleidend karakter’ heeft. “De uitingen bieden, anders dan adverteerder stelt, ook voldoende ruimte voor de informatie dat Leaseplan mede-aanbieder is”, aldus de commissie, die een klacht had ontvangen over de commercial.

Foto: ANWB