Mark van der Molen en Mai Verbij nemen deze zomer tijdelijk de ochtendshow op NPO 3FM over. Donderdag maakt Sander Hoogendoorn voor het laatst de ochtendshow op de zender. 3FM gooit het roer om en heeft aangegeven dat zowel de ochtend- als middagshow zullen stoppen. Vanaf vrijdag is de show ‘Mark en Mai’ te horen.

Mark van der Molen is momenteel in het weekend te horen op de zender en vervangt Sander regelmatig in de ochtend. Mai Verbij was in 2017 één van de deelnemers van de BNNVARA Academy. Hierna was ze te horen in het NPO Radio 1-programma ‘Gaan!’ en momenteel is ze wekelijks te horen met ‘De Wereld van BNNVARA’ en bij ‘Dijkstra en Evenblij ter plekke’, beide op Radio 1.

De twee presenteren het ochtendprogramma op 3FM negen weken lang. Hoe het programmaschema er na de zomervakantie uit gaat zien, is nog niet duidelijk. De NPO laat in een reactie weten nog met de omroepen in gesprek te zijn over een definitieve invulling.

Foto: ANP