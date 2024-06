Morad El Ouakili viel dit weekend in als co-host in RTL Boulevard en dat is de directe aanleiding voor zijn breuk met BNNVARA. Door deze breuk is hij per direct verdwenen uit de programmering van NPO Radio 2. In zijn verklaring op Instagram, liet de dj al weten dat zijn tv-ambities buiten BNNVARA aanleiding waren voor zijn plotselinge vertrek.

De afgelopen tijd schoof Morad al regelmatig aan als expert bij RTL Boulevard. Hij mocht nu dus ook aan de slag als side-kick, de rol die meestal wordt ingevuld door Luuk Ikink. Dat is echter in strijd met zijn contract met BNNVARA en de onderhandelingen hierover blijken stukgelopen. Opmerkelijk is dat Jeroen Kijk in de Vegte, die samen met Jan-Willem Roodbeen de ochtendshow van Radio 2 maakt voor BNNVARA, de vaste voice-over is van Boulevard.

Tegenover RTL Boulevard zei Morad gisterenavond: “Zij stelden me voor de keuze: of je doet het een of je doet het ander. Terwijl ik erin geloof dat het allebei kan: het een versterkt het ander.” De dj zegt niet echt afscheid te hebben kunnen nemen van zijn collega’s bij Radio 2, omdat zijn vertrek zo abrupt was. “We hebben contact via de app en ik word natuurlijk wel gebeld, maar het voelt niet goed.”

Foto: Annemieke van der Togt