Matijn Nijhuis keert maandag weer terug in de studio van NPO Radio 2. Maandenlang was de nieuwslezer vanwege het coronavirus te horen vanuit zijn thuisstudio. “Twee keer gevaccineerd, twee weken gewacht, dus we kunnen doen wat we willen”, zei Matijn gisteravond in zijn laatste bulletin vanuit huis.

Normaliter schuift de nieuwslezer van Radio 2 elk half uur fysiek aan in de studio. Matijn deed dat vanwege zijn gezondheid ook tijdens de eerste lockdown maandenlang niet. De nieuwslezer keerde vorig jaar zomer wel weer even terug in de Radio 2-studio, maar sinds de oplaaiing van de tweede coronagolf werkte hij weer vanuit huis.

“Voor mij is het wel een momentje”, zei Matijn gisteravond:

Vloggen

Matijn is geboren met een cerebrale parese, een vorm van hersenschade. Vanwege zijn zwakkere gezondheid was hij extra kwetsbaar voor het coronavirus en werkte hij dus langere tijd vanuit huis.

“Voor de luisteraars maakt het niet zo heel veel uit, maar voor mij is het een momentje”, zei Matijn gisteravond in zijn laatste ‘thuisbulletin’. “Het wordt wel weer wennen, denk ik.” Matijn zegt ook weer te willen beginnen met vloggen. “Dat is eigenlijk wel de bedoeling.”

Foto: Bullet Ray