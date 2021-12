De kijkcijfers van NPO 1 Extra schieten omhoog omdat de Top 2000 van NPO Radio 2 op het themakanaal wordt uitgezonden. Vorige week werd 3FM Serious Request op het kanaal uitgezonden. Toen keken er gemiddeld ruim 400.000 mensen dagelijks naar het kanaal, waar dat normaal rond de 300.000 ligt. Gisteren liep het aantal kijkers door de Top 2000 op tot ruim 1,6 miljoen.

NPO 1 Extra zendt 24 uur per dag de Top 2000 uit. Het themakanaal is bij vrijwel alle providers gratis te bekijken.

Aftrap

Afgelopen vrijdag op zaterdag om exact middernacht werd de Top 2000 afgetrapt door dj Bart Arens met een show vanaf het dak van Beeld en Geluid in Hilversum. De Top 2000 wordt uitgezonden vanuit Beeld en Geluid in Hilversum en is tot oudjaarsavond te horen. Net als vorig jaar is het programma zonder publiek.

De hele lijst van de Top 2000 is hier te vinden. De uitzending van de Top 2000 vanuit het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum is 24 uur per dag te volgen via NPO 1 extra en ’s nachts op NPO 3.

Foto: NPO Radio 2/Ben Houdijk