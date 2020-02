Radio 10-dj Lex Gaarthuis gaat door het stof, nadat hij afgelopen week een carnavalesk nummer maakte over het coronavirus en die uitzond op de radio. Op de melodie van ‘Wij vieren feest’ maakte hij het nummer ‘Volkomen is beter dan Chinezen’. De Radio 10-dj heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. “Ik neem stellig afstand van alles wat rascisme of haat is tegen wie of wat dan ook”, laat hij weten in een verklaring.

‘Het komt allemaal door die stink-Chinezen’, wordt onder meer gezongen in het nummer:

Kwetsend

Meerdere mensen zouden het nummer, waarin met Rotterdams accent wordt gezongen, als kwetsend hebben ervaren. Lex: “Dit raakt me en vind ik heel vervelend voor de mensen die dit aangaat. Het is (uiteraard) niet de bedoeling van Radio 10 en zeker ook niet van ons als makers van het programma om iemand te kwetsen met dit programma-onderdeel of te discrimineren. Dit zit niet in mij en zal er ook nooit zijn.”

Volgens Lex was het carnavaleske nummer bedoeld als satire en humor. De Radio 10-dj geeft toe dat ‘voor een aantal mensen het z’n doel voorbij geschoten is’. “Een fout en iets waar ik mijn excuses voor aan wil bieden.”

Foto: Radio 10 / William Rutten