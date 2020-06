Lex Gaarthuis wordt niet vervolgd vanwege het draaien van een ‘coronalied’. Begin februari was in zijn programma op Radio 10 het carnavalske nummer ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’ te horen. Dat kwam de dj op veel kritiek te staan. Er werden meldingen gedaan bij het Meldpunt Discriminatie, ook deden mensen aangifte bij de politie.

57 Chinees-Nederlandse organisaties, die de Chinese gemeenschap in Nederland vertegenwoordigden, noemden het nummer bovendien ‘haatzaaiend en discriminerend’. Naar aanleiding van alle meldingen en aangiftes, startte het Openbaar Ministerie in het voorjaar een onderzoek naar de mogelijke strafbaarheid van het lied.

Niet strafbaar

Het OM is nu van oordeel dat het lied niet strafbaar is, omdat het volgens het OM past ‘binnen de context van de artistieke expressie en niet onnodig grievend is’.

“Bij een beschouwing van het Coronalied en de rol van de zanger Rotterdamse Toon in de radioshow, komt het OM tot de beoordeling dat het lied satirisch moet worden opgevat. Het gebruik van stijlmiddelen zoals een sterk Rotterdams accent en een duidelijke carnavaleske melodie dragen bij aan het satirische karakter van het lied”, aldus het OM vandaag in een verklaring.

Excuses

Daarnaast wijst het OM erop dat Lex heeft laten zien dat hij zich bewust is van de negatieve impact van het nummer en de kwetsende uitwerking ervan. De radio-dj heeft na het uitzenden van het lied onder meer zijn excuses aangeboden op de website van Radio 10, op de radio zelf, en op social media. Daarnaast is hij in gesprek gegaan met een deel van de Chinese gemeenschap in Nederland.

