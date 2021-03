Judith Hartman wordt de nieuwe directeur-bestuurder van RTV Oost. De 48-jarige volgt Marcel Oude Wesselink op, die sinds 2012 deze functie vervult. Hartman treedt half mei in dienst bij RTV Oost, meldt de omroep vanmiddag. Ze is nu nog bestuurder bij het Wilminktheater en Muziekcentrum in Enschede.

“In mijn loopbaan staan maatschappelijke relevantie en ontwikkeling centraal”, zegt Judith Hartman in een reactie op de site van de omroep. “RTV Oost is volop in beweging, alleen al door het snel veranderende kijk- en luistergedrag van consumenten en de rol van onafhankelijke (onderzoeks)journalistiek die in deze tijd van polarisatie steeds belangrijker is.”

Bij RTV Oost ziet ze de uitdaging om op een ‘eigentijdse manier zoveel mogelijk inwoners te bereiken en daarmee bij te dragen aan meer verbinding binnen Overijssel’.

Marcel Oude Wesselink kondigde eind vorig jaar aan te vertrekken bij de omroep.

Foto: RTV Oost | Willem van Walderveen