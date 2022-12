De letters ‘T, O en P’ die onlangs werden gestolen van het Mediapark in Hilversum komen morgenochtend terug. Oudejaarsvereniging De Geitefok uit het Friese Oldeberkoop heeft toegegeven de letters van ‘Top 2000’ te hebben gestolen. In het AD zeggen ze daarmee aandacht te willen vragen voor de kloof tussen stad en platteland. Op de site van de vereniging staat wel dat ze vaker stunts uithalen. “De Geitefok is berucht en beroemd geworden met het jaarlijks uitvoeren van stunts rond de jaarwisseling”, staat te lezen op de site. Zo zijn ooit de Olympische ringen van het Olympisch Stadion in Amsterdam gejat.

Het is volgens de vereniging dus een traditie dat er iets wordt gestolen rond de jaarwisseling. Gewoonlijk wordt een gestolen voorwerp in het nieuwe jaar teruggegeven. Maar in overleg met de politie en NPO plaatst de vereniging ditmaal de letters morgenochtend terug voor de deur van het Top 2000 Café op het Mediapark.

NPO Radio 2 heeft aangifte gedaan van diefstal. De politie wil de groep zo snel mogelijk strafrechtelijk vervolgen, want de diefstallen hebben de politie volgens een woordvoerder onnodig extra werk opgeleverd.

Kloof?

Dit jaar is de ‘kloof tussen de stad en het platteland’ de reden om de letters in Hilversum te stelen. “Wij zouden het top vinden als de politiek, maar ook de media, wat meer oog krijgen voor wat er speelt op het platteland”, zegt Jan-Bart Hof, voorzitter van De Geitefok. “Wij willen meer zijn dan alleen protesterende boeren. Praat niet over ons, maar met ons. Nederland heeft veel meer te bieden dan alleen de grote steden.” Volgens Hof benadrukt de aangifte van NPO Radio 2 de kloof tussen stad en platteland.

Opmerkelijk is dat NPO Radio 2 al een tijdje de best beluisterde zender is in Friesland. Juist in Randstedelijke provincies zoals Zuid-Holland en Noord-Holland doet de publieke zender het slechter. Ook in Limburg en Overijssel is Radio 2 het best beluisterd.

Foto: Laurensvanheerde – Creative Commons 4.0 by