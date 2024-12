De eerste tussenstand van Serious Request is na één dag 2.961.120 euro. Gisteren zijn Barend, Sophie en Wijnand opgesloten in het Glazen Huis op het Rodetorenplein in Zwolle. Sindsdien zijn er platen aangevraagd, donaties gedaan en cheques overhandigd.

De dj’s willen zoveel mogelijk geld ophalen voor Metakids, dat strijdt voor kinderen met een stofwisselingsziekte (metabole ziekten). Nog voordat de actieweek van de jongerenzender van start ging, was er al één miljoen euro opgehaald voor het goede doel.

Foto: NPO 3FM/Nathan Reinds