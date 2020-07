Lars Boele is vanaf volgende week weer even te horen op de radio. Hij presenteert tijdelijk de ochtendshow op Qmusic Limburg, als vervanger van Daniël Smulders die met vakantie is. “Weer op de radio, zin in!”, laat Lars weten via Instagram.

Vorig jaar zomer viel Lars ook al in, toen op de landelijke Qmusic. De zender is geen onbekend terrein voor hem; tot eind 2016 was de dj er te horen, om vervolgens de overstap te maken naar 100% NL. Lars moest in het najaar van 2018 plotseling stoppen met zijn ochtendshow op het station. “Ik ben er wel van geschrokken”, zei hij destijds.

Lars verdween van de landelijke radio en heeft daarna nooit meer ergens een vast programma gekregen.