Het doet Kristel van Eijk pijn als ze terugkijkt op haar plotselinge vertrek bij Qmusic. De jock verliet de zender in september 2013, terwijl ze even daarvoor nog een vast contract had getekend. “Ik ben vrij abrupt gestopt bij Qmusic en dat was zo niet de bedoeling. Als dat niet was gebeurd, dan had ik wel door kunnen stoten. Ik zat wel in een goede vibe wat radiomaken betreft”, zegt Kristel in de podcast ‘In Vorm’.

Kristel wijdt de breuk aan haar toenmalig leidinggevende. “Ik en mijn directe leidinggevende zaten niet op één lijn. Hij kon niet met vrouwen omgaan en ik kon niet omgaan met mensen die de waarheid soms een klein beetje verdraaien. Toen heb ik zelf op een bepaald punt de stekker eruit getrokken. Het is heel pijnlijk geweest.”

Radio ging uit

De radiomaakster vertrok uit Hilversum en heeft naar eigen zeggen ook jarenlang geen radio meer geluisterd. “Ik kon het niet. Andere mensen op de radio horen, terwijl ik zelf niets liever deed dan dat, vond ik verschrikkelijk. De radio ging echt uit. Ik ging terug naar Brabant, want wat bond me nog aan Hilversum als ik overal ter wereld dingen kan inspreken? Het is een heel rottige periode geweest. Maar privé speelde er ook heel veel.”

Kristel zette haar volle focus op voice-overwerk. “Ik ben een van de weinige vrouwen in Nederland die daar van kan leven. Ik onderhoud nu in m’n eentje mijn gezin ervan.” Radio zette ze bewust on hold, totdat ze vorig jaar werd gebeld door Jumbo Radio. Ze twijfelde. “Je moet niet op de radio gezet worden omdat je tieten hebt, maar omdat je radio kunt maken. Dat je intro’s kunt pakken, mensen kunt raken met wat je doet.”

Bij Jumbo Radio in Veghel is ze nu dagelijks van 9:30 tot 12:30 uur te horen. “Een volwaardige studio, goede vormgeving, OmniPlayer, het zit in Brabant, maar het is ook pionieren.”

