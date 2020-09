Kristel van Eijk en Daniël Smulders zijn de eerste dj’s van Jumbo Radio, de radiozender van de supermarktketen. Vanochtend trapte Frits van Eerd, CEO van Jumbo, het eerste programma van de radiozender af.

Het radiostation ging twee jaar geleden van start om, volgens het bedrijf, boodschappen doen nog leuker te maken. “Sindsdien prikkelt Jumbo in haar winkels dus niet alleen de zintuigen met smaak, geur en kleur, maar ookk met geluid. Met deze nieuwe stap, waarbij Kristel en Daniël zorgen voor interactie met collega’s en klanten, verhoogt Jumbo Radio de sfeer op de werkvloer”, aldus de supermarktketen.

Eigen radiostudio

In het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel is een studio geplaatst waar de dj’s hun programma kunnen maken. “Met eigen dj’s, muziek en live uitzendingen zorgen we voor nog meer sfeer in onze winkels en een prettige omgeving voor onze collega’s en klanten”, vertelt Frits van Eerd. “In Europa is Jumbo de eerste supermarkt met een eigen radiostation. Ik ben er dan ook erg trots op dat Kristel en Daniël Jumbo Radio komen versterken. Zij maken er dagelijks een feestje van in de studio en dus óók in onze winkels en in de distributiecentra.”

Kristel van Eijk werkte als dj bij onder andere 3FM, SLAM!FM en Qmusic, daarnaast is ze voice-over. Kristel ontving in 2012 de Zilveren Radioster voor de Beste Radiovrouw van het jaar. Bij Jumbo Radio keert ze weer terug op de radio en is ze iedere werkdag te horen tussen 9:30 en 12:30 uur.

“We beginnen aan een mooi, nieuw avontuur. Het is het begin van een nieuwe vorm van radio maken, maar dit is wel echt de toekomst. We krijgen hier de kans om te pionieren en die grijpen we natuurlijk met beide handen aan”, zegt Daniël Smulders. Hij is bekend als dj bij Qmusic en voice-over bij Discovery Channel. Daniël maakt het middagprogramma tussen 16:00 uur en 19:00 uur.

De zender is te horen in alle supermarkten van Jumbo.