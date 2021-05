NPO Radio 2 blijft marktleider. Dit blijkt uit de luistercijfers van maart-april van het Nationaal Luister Onderzoek. Ondanks een klein verlies blijft de zender de voorsprong op de nummer twee, Qmusic, gelijk. Radio 10 loopt in op Qmusic.

Ondanks een klein verlies over één periode doet Qmusic goede zaken in vergelijking met vorig jaar. Over een jaar gezien stijgt de zender 1.1 procentpunt. Ook NPO Radio 5 en NPO Radio 1 hebben de afgelopen twaalf maanden goede zaken gedaan. KINK weet het marktaandeel te verdubbelen in een jaar. Radio 2 levert, in vergelijking met vorig jaar, het meeste marktaandeel in: -0.7 procentpunt.

Station mrt - apr

2021 feb - mrt

2021 mrt - apr

2020 01. NPO Radio 2 12.7 % 12.8 % 0.1 13.4 % 0.7 02. Qmusic 10.8 % 10.9 % 0.1 9.7 % 1.1 03. Radio 10 10.6 % 10.2 % 0.4 10.8 % 0.2 04. Radio 538 9.6 % 9.4 % 0.2 9.7 % 0.1 05. NPO Radio 1 8.3 % 8.2 % 0.1 7.7 % 0.6 06. Sky Radio 8.0 % 7.7 % 0.3 7.9 % 0.1 07. NPO Radio 5 5.9 % 5.7 % 0.2 5.0 % 0.9 08. Radio Veronica 3.5 % 3.6 % 0.1 3.5 % = 09. 100% NL 3.1 % 3.0 % 0.1 2.9 % 0.2 10. NPO Radio 4 2.6 % 2.6 % = 2.8 % 0.2 11. NPO 3FM 2.1 % 2.2 % 0.1 2.4 % 0.3 12. SLAM! 1.4 % 1.3 % 0.1 1.2 % 0.2 13. classicnl 0.8 % 1.0 % 0.2 1.0 % 0.2 14. Kink 0.8 % 0.8 % = 0.4 % 0.4 15. BNR Nieuwsradio 0.7 % 0.7 % = 0.6 % 0.1 16. Sublime 0.7 % 0.7 % = 0.8 % 0.1 --. ORN Radio 8.7 % 8.7 % = 9.0 % 0.3 --. Overige zenders 5.7 % 5.9 % 0.2 6.0 % 0.3 --. E Power Radio 4.3 % 4.7 % 0.4 5.0 % 0.7

Stijgers 100% NL, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Radio 10, Radio 538, SLAM! en Sky Radio Dalers E Power Radio, NPO 3FM, NPO Radio 2, Overige zenders, Qmusic, Radio Veronica en classicnl Gelijk BNR Nieuwsradio, Kink, NPO Radio 4, ORN Radio en Sublime

