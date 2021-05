Van alle landelijke radiostations is NPO 3FM op dit moment het meest afhankelijk van distributie via de FM. Dat stelt Evert Bronkhorst, strategy director van dentsu/Vizeum in een artikel op Adformatie.

Hij vergeleek het gehele marktaandeel van de landelijke radiostations tijdens de de periode maart/april 2021 met het marktaandeel op de FM. Vervolgens berekende hij op basis van die vergelijking een indexcijfer, waarbij hoe hoger dat cijfer hoe meer mensen er relatief gezien via de FM luisteren. De top 5 van FM-gebruik ziet er als volgt uit:

NPO 3FM: 114

Radio Veronica: 109

NPO Radio 1: 105

Sky Radio: 104

Qmusic: 102

Uit de analyse blijkt dat van de totale beluistering van alle radiostations in het NLO 56 procent plaatsvond via de FM. Twee jaar geleden was dat nog 64 procent, waarbij de coronamaatregelen waarschijnlijk een deel van de daling hebben veroorzaakt. 28 procent van alle beluistering vindt plaats via internet en DAB+ is goed voor 11 procent.

Uit de analyse blijkt verder dat van alle radiostation met een FM-zender BNR Nieuwsradio het grootste deel van zijn marktaandeel uit DAB+ haalt, gevolgd door NPO Radio 1. Daarbij moet worden opgemerkt dat BNR Nieuwsradio geen volledige landelijke dekking heeft. KINK en NPO Radio 5 staan daar nog boven, maar die hebben geen FM-frequentie en het is dus is niet onlogisch dat zij het beter doen op DAB+ dan zenders die wel op de FM zitten.

De top 5 op DAB+ ziet er als volgt uit:

KINK: 213

NPO Radio 5: 176

BNR Nieuwsradio: 143

NPO Radio 1: 141

NPO Radio 2: 112