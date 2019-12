De koning brengt vanmorgen een bezoek aan het Radiohuis op het Media Park in Hilversum. Het bezoek staat in het teken van het honderd jarig bestaan van de radio in Nederland.

Tijdens zijn bezoek spreekt Koning Willem-Alexander met NPO-bestuurders en radiomakers over de taak van de publieke radio. Daarnaast is er aandacht voor de geschiedenis en de toekomst van het medium. De Koning krijgt ook een rondleiding langs de vijf studio’s, NPO Radio 1 t/m NPO Radio 5.

Ter afsluiting is hij te gast in de uitzending ‘Aan de Slag’ op NPO Radio 2, waarin hij zal terugblikken op zijn bezoek aan het radiohuis.

Radiohuis

Sinds een aantal maanden zijn alle NPO-radiozenders gehuisvest op het Media Park in Hilversum. NPO Radio 2 en NPO Radio 5 zaten eerder elders in de mediastad, maar zijn nu ondergebracht in het Radiohuis.

Foto: NPO