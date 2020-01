KINK en de Concertzender herdenken dit weekend met speciale programma’s de dood van Arjen Grolleman. Maandag is het 10 jaar geleden dat de radiomaker plotseling overleed.

Arjen was oprichter en directeur van KINK FM. Anderhalf jaar na zijn dood werd het station opgedoekt. Michiel Veenstra blies vorig jaar het alternatieve radiostation na acht jaar nieuw leven in. ‘Arjen was Kink, Kink was Arjen’, schrijft de zender. ‘Zonder Arjen had het oude Kink FM niet zo’n onuitwisbare plek in de harten van alle fervente luisteraars weten te veroveren. Arjen zullen en kunnen we nooit vergeten.’

KINK en Concertzender

KINK wijdt aankomende maandag tussen 19:00 en 22:00 uur drie uur lang het programma aan Arjen Grolleman. Er zijn fragmenten van zijn programma’s te horen, zijn favoriete muziek en herinneringen van vrienden en oud-collega’s Jantien van Tol, Bob Rusche en Mark van der Molen.

De Concertzender staat zondag stil bij het overlijden van de KINK FM-oprichter. Bob Rusche, ooit ‘pupil’ van Grolleman, eert de overleden radiomaker tijdens een speciale uitzending van X-Rated. Bob haalt herinneringen op aan Arjen, met een aantal van zijn favoriete muziekstukken.

X-Rated begon in 1995 op KINK FM. Toen het alternatieve radiostation ter ziele ging, vond het programma onderdak bij de Concertzender.

Foto: KINK FM