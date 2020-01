JUKE, het streamingsplatform van Talpa Network, introduceert radio in High Definition audiokwaliteit (HD). JUKE zegt de eerste partij te zijn die radio en muziek in de hoogst mogelijke geluidskwaliteit aanbiedt op deze schaal in Nederland. De zenders van Talpa Network (Radio 538, Sky Radio, Radio 10 en Radio Veronica) zijn per direct te beluisteren in HD.

De radio streams van Talpa Network worden hiervoor speciaal voorbereid zodat ze ‘HD Ready’ zijn. HD Radio van JUKE zal beschikbaar zijn in 320kbps, via de site, de app, de SONOS-app van JUKE en binnenkort ook op Smart TV. Patrick Goldsteen van JUKE spreekt van ‘een innovatie gemaakt met en voor gebruikers’.

JUKE werd in 2017 opgericht en moest in Nederland de grote concurrent van Spotify worden. De app wilde zich onderscheiden met onder meer het radioaanbod van Talpa, waar Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica onder vallen. Twee jaar na de oprichting ging het roer om en werden de betaalde abonnementen afgeschaft. Ook stapte MediaMarkt toen uit de streamingsdienst.