Lex Harding vindt het ‘een slechte ontwikkeling’ dat er nog maar een paar grote spelers op de Nederlandse radiomarkt zijn. Dat stelt hij in RTL-Z. Naast de publieke omroep, beheren Talpa en DPG Media (met Qmusic) de grootste radiozenders. “Je weet op een gegeven moment niet meer wie waar werkt. De diskjockeys bij Talpa wisselen nogal eens, van Radio 10, naar Radio Veronica, naar 538. Je raakt je identiteit een beetje kwijt”.

Doordat één bedrijf meerdere zenders beheert, zullen de stations elkaar niet gaan beconcurreren, stelt Harding. “Je krijgt niet die onderlinge strijd en je krijgt niet de beste stations. Het is heel erg jammer dat er nog maar zo weinig spelers op de markt zijn.”

Beleid rondom 3FM

Harding, onder meer mede-oprichter van Sky Radio en Radio 538, ziet dat het medialandschap de afgelopen jaren flink is veranderd. Over het kwakkelende 3FM zegt hij: “Bij 3FM hebben ze alle goede diskjockeys die er op dat moment waren, overgeheveld naar Radio 2. Dat is dom. En als je dan ook nog een succesformule hebt met het Glazen Huis, je zet dat aan de kant en je doet er iets vaags voor terug, dan is dat ook niet handig. Het is gewoon geen goed beleid.”

Dat 3FM moest verjongen met een nieuwe generatie diskjockeys noemt de media-ondernemer ‘echt volslagen onzin’. “Natuurlijk moet je nieuwe diskjockeys hebben, maar je moet niet altijd alles tegelijk willen veranderen. Bij 538 ging Edwin Evers weg, maar tegelijkertijd veranderden ook een aantal programma’s en verdween de Top 40. En je ziet het: 538 is niet meer de marktleider“, vertelt hij voor de camera’s van RTL-Z.

Veronica van vroeger

Of 3FM de luisteraar weer aan zich gaat binden, zal volgens Lex nog moeten blijken. “Het is echt moeilijk een publiek op te bouwen bij radio. Als de klad er eenmaal zit, dan krijg je het niet meer zo snel terug.”

Het huidige NPO Radio 2 noemt Lex ‘een beetje het Veronica van vroeger’. “Niet het strakke format en dj’s kunnen hun eigen muziekkeuze voor een belangrijk deel bepalen. Dan zie je dat het Nederlandse publiek daar nog steeds wel gevoelig voor is.”

538 succes, SLAM!FM flop

Radio 538 is het grootste succes van Lex Harding. Dat komt vooral omdat het hem doet denken aan de zeezender Radio Veronica. “Dat is het station van vroeger en dat is het eigenlijk nog steeds. Qua structuur, programma-opbouw en gekkigheid. Daar ben ik wel het meest trots op.”

SLAM!FM noemt hij juist weer een zeperd. “Dat is niet het succes geworden wat ik voor ogen had. En ook een regionaal station dat we kochten, Radio Haaglanden, was een groot drama. Als je veel dingen doet, gaat er weleens wat mis.” Overigens ziet hij wel dat SLAM! nu beter gaat, omdat het onder gebracht is in een groter bedrijf.

Foto: KRO-NCRV/NPO