Na een uitstapje van ruim een jaar naar NPO Radio 2 keert Kimberley Dekker terug naar de zender waar ze haar carrière begon: Qmusic. Ze is daar vanaf komend weekend op zaterdag en zondag tussen 10:00 en 12:00 uur. Ze neemt de plek in van Joep Roelofsen die gestopt is bij Q.

Kimberley begon in 2016 bij Qmusic, nadat ze in 2015 meedeed aan het Q-College. Ze presenteerde verschillende programma’s in het weekend, maar was ook een tijdje doordeweeks tussen 12:00 en 14:00 uur te horen. Begin 2020 stopte ze bij Q om in het najaar van dat jaar aan de slag te gaan bij Radio 2.

Tot Kerst presenteerde Kimberley ’s nachts tussen 0:00 en 2:00 uur ’t Wordt nu Laat’ voor WNL, maar die oproep is in de nieuwe nachtprogrammering van Radio 2 zijn zendtijd kwijt. Tijdens haar laatste uitzending zei ze: “Het enige wat ik zeggen: we spreken elkaar vast snel, tot dan.”

Foto: Qmusic