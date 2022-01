Saskia Houttuin is vanaf 1 maart correspondent voor de NOS in Afrika. Ze werkt in eerste instantie vanuit Nairobi, Kenia, maar is van plan om over een jaar naar West-Afrika te verhuizen. Dit is volgens de NOS “een regio die veel in het nieuws is vanwege migratie, klimaatverandering en islamitische terreur”.

De afgelopen vier jaar was ze correspondent voor RTL Nieuws vanuit Kenia. Daar stopt ze mee, maar ze zal haar (freelance) werk voor de NOS wel combineren met andere opdrachtgevers zoals Trouw en de VPRO.

“Het is een ontzettend interessante regio. Rijk aan cultuur, maar ook aan conflict”, zegt Saskia over West-Afrika. “Toch hoop ik de komende jaren om ook meer verrassende invalshoeken te kunnen uitlichten. Bijvoorbeeld door te kijken naar hoe mensen zelf hun problemen aanpakken: Malinezen die bossen aanleggen om verwoestijning tegen te gaan, een Senegalese soapserie die voorlichting geeft over het coronavirus, of een hiphopartiest in Burkina Faso die de lokale jeugd probeert te deradicaliseren.”

Naast Saskia is ook Elles van Gelder NOS-correspondent op het Afrikaanse continent. Zij werkt vanuit Zuid-Afrika. Koert Lindijer die jarenlang verslag deed vanuit Kenia werkt niet meer voor de NOS.