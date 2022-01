Radio Veronica start vandaag met een nieuwe middag- en avondprogrammering. Marisa Heutink presenteert voortaan de middagshow van 16:00 tot 18:00 uur. Ze volgt Tim Klijn op die vanaf volgende week maandag de ochtendshow presenteert.

Ook de avondprogrammering van Veronica gaat op de schop doordat Marisa naar de middag verhuist en Sander Schrik is gestopt met zijn avondprogramma. Willem Doreleijers is voortaan te horen op maandag tot en met donderdag tussen 18:00 en 21:00 uur. Hij was al regelmatig te horen als invaller op Veronica en was in het verleden op verschillende Brabantse radiostations te horen. Jordi Mulderij, die in het weekend van Veronica te horen was, krijgt een programma van 21:00 tot 0:00 uur.

Wie Jordi opvolgt in het weekend is nog niet duidelijk. Volgende week zal de volledige nieuwe programmering van Veronica in gebruik worden genomen. Deze week presenteert Marisa een week de ochtendshow en Edwin Evers is tussen 14:00 en 16:00 uur met ‘De Bononza’.

Foto: Radio Veronica | Ben Houdijk