Zoals ieder jaar hoor je tijdens de Kerstdagen speciale programma’s op de radio. Ook zijn er zenders die hun programmering helemaal aanpassen of zelfs overstappen op een nonstop programmering. Eén ding is zeker: zo goed als alle landelijke radiostations passen hun programmering aan. Daarom een overzicht van de kerstprogrammering op de landelijke zenders.

NPO Radio 1

In de basis houdt NPO Radio 1 tijdens de Kerstdagen de normale programmering aan, al zal de inhoud of presentatie van programma’s wel aangepast zijn. In de avond zijn traditiegetrouw de ‘Marathoninterviews’ van de VPRO te horen.

Op Kerstavond interviewt Julie Blussé advocaat Roger Cox. Op Eerste Kerstdag komt burgemeester Femke Halsema van Amsterdam langs, Atzie de Vries interviewt haar.

Op de Tweede Kerstdag is er geen ‘Marathoninterview’ van de VPRO, maar een interviewprogramma van Powned. Joost Eerdmans praat over 2019 met Femmes for Freedom-oprichtster Shirin Musa en de Vlaamse filosoof Maarten Boudry.

Daarnaast is de traditionele kersttoespraak van Koning Willem-Alexander te horen op NPO Radio 1. De uitzending is Eerste Kerstdag van 13:00 tot 13:10 uur.

NPO Radio 2

NPO Radio 2 staat natuurlijk tijdens de Kerst in de teken van de ‘Top 2000′, maar voor het zover is zijn er nog een aantal speciale Kerstprogramma’s te horen. Zo is op Kerstavond van 18:00 tot 20:00 uur ‘NPO Radio 2 Redt Je Kerstdiner’ te horen, waarin luisteraars kookvragen kunnen stellen. Daarna volgt ‘Het kersthoorspel’ in ‘De Staat van Stasse’.

Op Eerste Kerstdag begint de ochtend van 6:00 tot 8:00 uur met kerstmuziek onder de noemer ‘De Kerstcollectie’. Vervolgens begint de ‘Top 2000’, die tot het eind van het jaar te horen is vanuit het Top 2000 Café in Beeld & Geluid. Jan-Willem Roodbeen opent de lijst, die je hier kunt bekijken.

De presentatie is dit jaar als volgt:

00:00 – 02:00 Leo Blokhuis

02:00 – 04:00 Rick van Velthuysen

04:00 – 06:00 Frank van ’t Hof

06:00 – 08:00 Emmely de Wilt

08:00 – 10:00 Jan-Willem Roodbeen

10:00 – 12:00 Bart Arens

12:00 – 14:00 Gijs Staverman

14:00 – 16:00 Rob Stenders

16:00 – 18:00 Ruud de Wild

18:00 – 20:00 Wouter van der Goes

20:00 – 22:00 Annemieke Schollaardt

22:00 – 00:00 Paul Rabbering

NPO 3FM

Op Kerstavond eindigt de tweede editie van ‘3FM Serious Request: The Lifeline‘. De dj’s die sinds vorige week woensdag in etappes van Goes naar Groningen lopen, komen aan op de Ossenmarkt in Groningen. Tijdens de eindshow zijn er optredens Snelle, Roxeanne Hazes, Blanks, MEROL en Naaz. Het slot van de actieweek is niet alleen te volgen op 3FM, maar ook te zien op tv: NPO 3 heeft een speciale uitzending van 20:35 tot 21:30 uur. Tijdens de uitzending wordt de eindstand van dit jaar bekend gemaakt.

Om 21:30 uur start de ‘Top Serious Request’, die bestaat uit de meest aangevraagde platen van de afgelopen week. Die lijst is tot en met Tweede Kerstdag te horen. De presentatie is als volgt:

00:00 – 03:00 Jamie Reuter

03:00 – 06:00 Andres Odijk

06:00 – 09:00 Lieke de Kok

09:00 – 12:00 Kevin van Arnhem

12:00 – 15:00 Angelique Houtveen

15:00 – 18:00 Olivier Bakker

18:00 – 21:00 Sophie Hijlkema

21:00 – 00:00 Joram Kaat

NPO Radio 4

NPO Radio 4 volgt grotendeels de normale programmering met daarin uiteraard veel ruimte voor klassieke kerstmuziek. Op Eerste Kerstdag wordt tussen 14:00 en 16:00 uur het ‘Kerstmatinee’ door het Koninklijk Concertgebouworkest uitgezonden, live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. De presentatie is in handen van Mark Brouwers.

NPO Radio 5

Ook NPO Radio 5 volgt grotendeels de normale programmering met Kerst. Er zijn daarbij wel een aantal speciale programma’s te horen. Zo wordt op Kerstavond vanaf 22:00 uur het concert ‘Christmas in Vienna’ te horen.

Radio 538

Radio 538 heeft dit jaar een aangepaste programmering op beide Kerstdagen. Het programmaschema is als volgt:

Eerste Kerstdag

01:00 – 04:00 Mart Meijer

04:00 – 08:00 Bas Menting

08:00 – 12:00 Desmond Baidjoe

12:00 – 15:00 Igmar Felicia

15:00 – 18:00 Edwin Noorlander

18:00 – 21:00 X-mas hits nonstop

21:00 – 00:00 Bas Menting

Tweede Kerstdag

00:00 – 04:00 Mart Meijer

04:00 – 08:00 Desmond Baidjoe

08:00 – 12:00 Mark Labrand

12:00 – 15:00 Menno de Boer

15:00 – 18:00 Ivo van Breukelen

18:00 – 21:00 Daniël Lippens

21:00 – 00:00 Niek van der Bruggen

Sky Radio

Sky Radio is uiteraard tijdens de Kerst ‘The Christmas Station’. Er is beide Kerstdagen nonstop kerstmuziek te horen. Daarnaast zendt het radiostation op Eerste Kerstdag van 13:00 tot 16:00 de populairste kersthits volgens de luisteraars uit in de ‘Christmas Top 50’. Mariah Carey staat op nummer 1 met ‘All I Want For Christmas’.

Radio 10

Radio 10 sluit op Kerstavond, na bijna een maand, de ‘Top 4000’ af. Dennis Verheugd presenteert de top 10 tussen 16:00 en 19:00 uur; Queen staat op 1 met ‘Bohemian Rhapsody’. Na afloop van de lijst is er nonstop kerstmuziek te horen.

Op de Kerstdagen is de programmering als volgt:

Eerste Kerstdag

00:00 – 08:00 Non-stop Kerst

08:00 – 12:00 René Verkerk

12:00 – 16:00 Lindo Duvall

16:00 – 19:00 Edwin Ouwehand

19:00 – 00:00 Non-stop Kerst

Tweede Kerstdag

00:00 – 08:00 Non-stop Kerst

08:00 – 12:00 René Verkerk

12:00 – 16:00 Robert Feller

16:00 – 19:00 Lindo Duvall

19:00 – 00:00 Non-stop Kerst

Radio Veronica

Radio Veronica zendt sinds dinsdagochtend een herhaling van de ‘Top 1000 Allertijden’ uit. Net als vorig jaar is de volgorde omgekeerd en zijn de nummers de te horen vanaf 1 tot 1000. De lijst wordt nonstop uitgezonden en dat duurt tot vrijdagmiddag 16:00 uur.

Qmusic

Qmusic heeft tijdens de Kerstdagen een aangepaste programmering. Deze begint al op 24 december om 15:00 uur met de ‘Kerst Top 40’. Deze hitlijst wordt op Eerste Kerstdag nog twee keer herhaald. De volledige kerstprogrammering van Qmusic is als volht:

Kerstavond

15:00 – 19:00 Kerst Top 40

19:00 – 22:00 Bas van Nimwegen

22:00 – 00:00 Joost Swinkels

Eerste Kerstdag

00:00 – 07:00 Non stop

07:00 – 10:00 Kerst Top 40

10:00 – 13:00 Martijn Biemans

13:00 – 16:00 Wim van Helden

16:00 – 19:00 Kerst Top 40

19:00 – 00:00 Non Stop

Tweede Kerstdag

00:00 – 07:00 Non stop

07:00 – 09:00 Joep Roelofsen

09:00 – 10:00 Het Foute Uur – Joep Roelofsen

10:00 – 13:00 Menno Barreveld

13:00 – 16:00 Erik van Roekel

16:00 – 19:00 Kai Merckx

19:00 – 22:00 Jordi Warners

22:00 – 00:00 Joost Swinkels

100%NL

100%NL zendt tijdens de Kerst nonstop muziek uit.

SLAM!

Voor SLAM! geldt hetzelfde. Vanaf Kerstavond 19:00 uur start het radiostation met een nonstop programmering.

Sublime

Sublime is altijd al zo goed als nonstop, met de Kerstdagen komt ook de ochtendshow te vervallen.

BNR Nieuwsradio

BNR Nieuwsradio volgt tijdens de Kerst de normale programmering. Alleen ‘De Ochtendspits’ komt op Eerste Kerstdag te vervallen en in plaats daarvan zijn herhalingen te horen.