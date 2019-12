NPO Radio 4 en 5 naderen het absolute aantal luisteraars van NPO 3FM. In marktaandeel zijn ze al een tijdje groter, maar in aantallen luisteraars is dat nog niet zo. Dat blijkt uit de gepubliceerde luistercijfers over de periode oktober-november door NLO. Het marktaandeel van beide zenders ligt al een tijdje hoger doordat de luisteraars veel langer luisteren, dan de luisteraars van 3FM.

Het weekbereik van 3FM daalt al een tijdje gestaag. Van iets meer dan een miljoen luisteraars een jaar geleden, naar 854.000 in oktober en november. Radio 4 en 5 zijn juist gestegen. Radio 4 komt de afgelopen maanden op 847.000 luisteraars per week en Radio 5 op 789.000.

Marktaandelen van NPO 3FM, NPO Radio 4 en NPO Radio 5.

Ondanks dat NPO Radio 2 de zender is met het grootste marktaandeel, heeft Radio 538 in absolute aantallen de meeste luisteraars: ruim 3,4 miljoen. Radio 2 heeft er ruim 2,4 miljoen.