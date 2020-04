De uitzendingen rond de Tilburgse Kermis 2019 zijn vanaf vrijdag integraal terug te zien. Kermis FM zendt de 2019 editie van de grootste kermis van de Benelux in z’n geheel opnieuw uit via de eigen website en YouTube.

Het idee voor het herhalen komt van de vrijwilligers van Kermis FM. Zij werken nu al aan de komende editie, maar willen ook graag wat doen nu iedereen thuiszit. “Om zo het thuisblijven in de coronacrisis een stuk dragelijker te maken”, aldus de zender.

De evenementenzender is elk jaar in juli te vinden op de Tilburgse Kermis. Afgelopen jaar deden er bijna 250 vrijwilligers aan mee en ook veel bekende dj’s kwamen naar Tilburg. Zo zijn Domien Verschuuren (Qmusic), Rob Janssen (3FM), Barry Paf (100% NL), Frank van ‘t Hof (NPO Radio 2), Mart Meijer (538), Bas Menting (538) en Roosmarijn Reijmer te horen en te zien komende week.

Nieuw talent

Daarnaast krijgt veel nieuw talent een kans. Maar door de coronacrisis is het nog de vraag of de kermis dit jaar wel doorgaat en of er ook voldoende middelen zijn om Kermis FM te maken. Daarom wordt er tijdens de herhaling van 2019 ook om donaties gevraagd. “Omdat we als vrijwilligersorganisatie mediatalent een kans willen blijven geven om ervaring op te doen en nieuwe dingen te leren”, aldus voorzitter Gijs Brekelmans van de stichting achter Kermis FM.

De hele kermis is vanaf vrijdag 10 april tot en met zondag 19 april gratis te bekijken. Daarnaast kunnen nieuwe talenten zich weer melden. “Normaal organiseren we twee talentendagen, maar vanwege de corona-maatregelen zijn die niet doorgegaan. Door de kermis opnieuw uit te zenden kan nieuw talent alvast zien wat we doen en zich weer aanmelden.”