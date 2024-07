Veel landelijk bekende dj’s gaan weer naar Tilburg om radio te maken op Kermis FM tijdens de Tilburgse Kermis, de grootste kermis van het land. Onder andere Morad El Ouakili (NPO Radio 2), Barry Paff (100%NL), Marijn Oosterveen (SLAM!), Frank van ‘t Hof (Radio Veronica) en Bas Menting (Radio 538) zijn te horen. Ook Rob Janssen is weer te horen op de evenementenzender, hij maakt z’n 3FM-programma live op 3FM en Kermis FM tegelijk. Naast bekende namen komt nieuw talent aan bod. Vandaag starten de uitzendingen, die 10 dagen duren.

Naast de evenementenfrequentie 105.9 FM in Tilburg, is Kermis FM ook weer landelijk te horen via DAB+ en online. De radio-uitzending is ook in beeld te volgen online en op Roze Maandag via OUTtv. Kermis FM begon in 2009 en is dit jaar voor de 16e keer te horen en te zien.

De Tilburgse Kermis is meer dan een kermis alleen. Het is een groot festival met een Silent Disco Festival, het hiphopfestival Het Moment, Holy Pink, de eerste Tilburgse editie van Glitterbox in de Spoorzone en natuurlijk Roze Maandag. “De kermis is een groot festivalterrein en dat maakt het alleen maar mooier om live verslag van te doen”, zegt Arno Leblanc, hoofdredacteur van Kermis FM. “En natuurlijk staan we zelf ook als attractie voor de kerk op de Heuvel. Iedereen kan een shout-out komen doen naar familie of vrienden of een plaatje aanvragen.”

Foto: Kermis FM