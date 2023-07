Tijdens de vijftiende editie van Kermis FM in Tilburg zijn onder andere Domien Verschuuren (Qmusic), Frank van ‘t Hof (NPO Radio 2), Erik-Jan Rosendahl (SLAM!) en Jarno van der Wielen (SLAM!) te horen. De evenementenzender van de Tilburgse Kermis heeft opnieuw een mix van bekende dj’s en nieuw talent die naar Tilburg komen om een programma te maken. Vrijdag 21 juli starten de uitzendingen, die 10 dagen duren.

Naast de evenementenfrequentie 105.9 FM in Tilburg, is Kermis FM ook weer landelijk te horen via DAB+ (kanaal 7D) en online. De radio-uitzending is ook in beeld te volgen online en op Roze Maandag via OUTtv.

Kermis FM begon in 2009 en is dit jaar voor de 15e keer te horen en te zien. “Het is ieder jaar weer een feest om samen met 200 andere vrijwilligers een van de grootste evenementen van Nederland landelijk zichtbaar te maken”, zegt Arno Leblanc, oprichter en hoofdredacteur van Kermis FM. “En natuurlijk staan we zelf ook als attractie voor de kerk op de Heuvel. Iedereen kan even een shout-out komen doen naar familie of vrienden of een plaatje aanvragen.”

Een van de nieuwe talenten in de programmering is Bjorn Wilbers. Hij kreeg vorig jaar het radio-virus te pakken bij Kermis FM en heeft inmiddels een vrijdagavondprogramma bij Omroep Brabant. Hij maakt zijn programma op 28 juli live op Kermis FM en Omroep Brabant tegelijk.

Kermis FM

De Tilburgse kermis is een van de grootste evenementen van Nederland met jaarlijks ruim 1,5 miljoen bezoekers. Kermis FM is vanaf vrijdag 21 juli om 15:00 uur te bekijken en beluisteren.

Foto: Kermis FM