De lokale publieke omroepen in Nederland krijgen extra financiële steun van de overheid. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap trekt eenmalig 11 miljoen euro uit voor lokale omroepen en huis-aan-huiskranten die het vanwege het coronavirus moeilijk hebben. Belangenorganisatie NLPO stelde eerder al dat zonder financiële steun één op de vijf lokale omroepen zal omvallen.

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het bereik van een lokale omroep of het oplagecijfer van een huis-aan-huiskrant. De minimale bijdrage is 4000 euro, het maximum loopt in de tienduizenden euro’s. Een lokale omroep die zo’n 20.000 huishoudens bereikt, kan rekenen op 6.600 euro. Een omroep met een bereik van 50.000 huishoudens ontvangt 16.500 euro. Dat komt neer op 0,33 eurocent per huishouden.

Cruciaal

“Zeker in deze tijd is het belangrijk dat mensen weten wat er in hun nabije omgeving speelt”, zegt minister Arie Slob. “Lokale media zijn hiervoor cruciaal en moeten daarom goed kunnen functioneren. Daarom help ik waar de nood het hoogst is.”

De ‘mediaminister’ heeft ook de hulp van gemeenten en de provincie ingeroepen. “Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de lokale media. Ik ga er daarom van uit dat gemeenten een bijdrage leveren door bijvoorbeeld geld te geven of door advertenties in te kopen. Ook heb ik de provincies gevraagd te helpen.”

Lokale omroepen kunnen van 11 april tot en met 19 april de eenmalige bijdrage uit het steunfonds aanvragen bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Foto: PxHere